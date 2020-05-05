İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eda'nın hayali gerçek oldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener’e doğum günü sürprizi yapıldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından 16 yaşındaki Eda Şener'e doğum günü sürprizi yapıldı.


Eda Şener'in (16) polislerin doğum gününü kutlamasını istediğini öğrenen emniyet teşkilatı, Eda'yı doğum gününde yalnız bırakmadı


Polisleri doğum günü pastasıyla evinin kapısında karşılayan Eda Şener, "Bugün doğum günüm, polislerin bana yaptığı sürprizden dolayı çok mutluyum. Hayalim polislerin benim doğum günümü kutlamasıydı ve bu da oldu teşekkür ediyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.