Elektrik akımına kapılan genç ağır yaralandı

Hatay’ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan bir genç ağır yaralandı.
Hatay'ın Payas ilçesinde elektrik akımına kapılan bir genç ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre olay, İstiklal Mahallesi ormanlık alanda yaşandı. Koyunlarını otlatmaya giden 15 yaşındaki Onur Bağatur isimli genç, yüksek gerilim hattının tellerinin altından geçerken elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Onur Bağatur, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla İskenderun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.