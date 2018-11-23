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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Hatay’da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Hatay'da elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre, merkez ilçe Antakya'da elektrik dağıtım şirketinde çalışan Mehmet Ali Kızgın (30), Kuzeytepe Mahallesi'nde bir elektrik trafosundaki arızayı gidermek isterken elektrik akımına kapıldı.


Çevredekilerin yardımıyla özel bir hastaneye götürülen Kızgın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenaze daha sonra Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kızgın'ın cenazesi, otopsi işleminin ardından ailesine teslim edildi.

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