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Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Hatay’ın Payas ilçesinde bir işçi çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Hatay'ın Payas ilçesinde bir işçi çalıştığı fabrikada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.


Edinilen bilgiye göre, özel bir firmaya ait fabrikada elektrik işçisi olarak çalışan 24 yaşındaki Mehmet Altan iş yerinde oluşan bir arızayı tamir etmeye çalıştığı sırada elektrik akımına kapıldı. Fabrika çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Altan'ın öldüğünü belirlendi. Mehmet Altan adlı işçinin cansız bedeni, Dörtyol devlet hastanesi morguna kaldırıldı.


Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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