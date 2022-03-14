Elektrik tellerinden çıkan kıvılcımlar korkuttu

Hatay'ın Samandağ ilçesinde birbiriyle temas eden elektrik tellerinin oluşturduğu kıvılcımlar mahalle sakinlerini endişelendirdi.

İlçeye bağlı Çiğdede mahallesinde, gece saatlerinde birbirine değen elektrik telleri kısa devre yaptı. Kıvılcım çıkaran teller, mahalle sakinleri tarafından endişeye neden oldu. Patlama sesi de oluşturan elektrik telleri için ilgili kuruma ihbarda bulunuldu. O anlar, vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.