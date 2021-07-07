“Emekler Çiçek Açtı” sergisi açıldı

Hatay Kadın Harekatı Derneği ile Hatay Kadın Sosyal Dayanışma Derneği'nin işbirliğince düzenlenen “Emekler Çiçek Açtı” sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Hatay İş Kur İl Müdürlüğü, Antakya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi'nin de destek verdiği sergiye, Hatay İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Malik Yılmaz, Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ile sivil toplum kuruluş temsilcileri ve davetliler katıldı.

Hatay İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Malik Yılmaz, yaptığı konuşmada, çalışmalarından dolayı dernek üyelerine ve emeği geçenlere teşekkür ederek, “Bu sivil toplum kuruluşlarımızca yürütülen projelerin önümüzdeki süreçte de artarak devam etmesi noktasında bu tür faaliyetlerim kamu kurum ve kuruluşlarımızca koordinesi ve birlikte yürütülmesi kapsamında bu güne kadar her iki kadın derneğimiz de önemli çalışmalara imza attılar. İnşallah bundan sonra da yapacakları bu çalışmalar kapsamında gerekli desteğimizi bizde sunmak kaydıyla bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Antakya Nedime Keser Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sabri Tazeaslan ise Hayat Boyu Öğrenme Programlarına katılımın bireylere toplumlara, ailelere ve kişisel sosyal ve toplumsal faydalar sağladığını ifade ederek, “Yeni bilgi ve beceri edinimi bireyler için de aynı imkanları sunar. Bu kapsamda sosyal ortaklar ve sivil toplumla iş birliği içerisinde hareket ederek gerçekleştirdiğimiz sergimiz bu tanıtıma büyük bir katkı sağlayacaktır. Hatay Kadın Harekâtı Derneği ile Hatay Kadın Sosyal Dayanışma Derneği ile açtığımız bu kurslarda insanımızı pasif tüketicilikten aktif üretici konuma getirmeyi hedefledik. Aynı zamanda kursiyerlerimiz bir iş yerinde çalışabilecek ve kendi işini kurabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi.