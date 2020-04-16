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Emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı

Hatay’ın Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Osman Kutlu Emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Hatay'ın Merkez Antakya ilçesi Cumhuriyet mahallesinde ikamet eden 67 yaşındaki Osman Kutlu Emekli maaşının yarısını "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.


Antakya'da ikamet eden 67 yaşındaki Osman Kutlu, Antakya İlçe Emniyet Amirliği ekiplerini arayarak "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına emekli maaşının yarısını bağışlamak istediğini söyleyerek yardım istedi. Antakya İlçe Emniyet Amirliği ekipleri Osman amcanın evine gelerek bağışlamak istediği parayı teslim aldı. Eve gelen Polis memuru ise bu duyarlı davranışından dolayı Osman amcaya teşekkür etti.

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