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Emekli polis evinde ölü bulundu

Hatay’da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.

Hatay'da psikolojik sorunları olduğu öğrenilen emekli polis memuru evinde ölü bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Yayladağı ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde ikamet eden Şadi Yaşekmez (59), aynı evde yaşadığı akli dengesi yerinde olmayan kardeşi tarafından evde ölü bulundu. Evli ve iki çocuk sahibi olduğu öğrenilen Yaşekmez'in cesedinin savcılık tarafından yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi Adli Tıp Kurumuna gönderileceği öğrenildi.


Ölen şahsın emekli polis memuru olduğu, psikolojik ve ruhsal sorunları sebebiyle bir süredir eşinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

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