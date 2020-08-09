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Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş Hatay'da

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt’in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul’un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Siirt'in Pervari ilçesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.


Hatay'a gelerek önce Hatay Valiliğini ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, ardından 15 Temmuz 2020 tarihinde Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında bölücü terör örgütüne yapılan operasyon sonucu yaralanıp şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul'un ailesini de ziyaret etti.


Ziyarete Hatay Valisi Rahmi Doğan, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Hatay İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz eşlik etti.


Şehit olan polis memuru Anıl Kemal Kurtul‘un ailesine taziyede bulunan Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, şehit polisin 6 aylık kızı Öykü'yü kucağına alarak sevdi.

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