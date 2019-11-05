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Emniyetten motosiklet uygulaması

Hatay’ın Payas ilçesinde yapılan uygulamada 9 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 11 bin 339 TL para cezası uygulandı.

Hatay'ın Payas ilçesinde yapılan uygulamada 9 motosiklet ve elektrikli bisiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 11 bin 339 TL para cezası uygulandı.


Payas İlçe Emniyet Müdürlüğünce yakalamalı, hacizli, tescilsiz motosikletlere ve trafik kurallarına uymayan sürücülere yönelik, trafik ekipleri tarafından uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada 9 motosiklet trafikten men edilirken, 11 motosiklet ve elektrikli bisiklet için sürücülere toplamda 11 bin 339 TL para cezası uygulandı.


Trafikten men edilen motosikletler yapılan işlemlerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

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