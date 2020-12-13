En uzun sahil sokağa çıkma yasağında sessizliğe büründü

Dünyanın en uzun sahillerinden biri olan Hatay'ın Samandağ sahili sokağa çıkma kısıtlamasında sessizleşti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamasında Türkiye'nin en uzun, dünyanın da en uzun sahillerinden biri olan Samandağ sahili sessizliğe büründü. Köpeklere kalan sahildeki sessizlik dalga sesleriyle bozuldu.

Sessizleşen sahilde kartpostallık görüntüler oluştu.