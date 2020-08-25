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Engelli vatandaşın imdadına polis yetişti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde aracıyla kumsala batan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde aracıyla kumsala batan engelli vatandaşın imdadına polis yetişti.


Samandağ'da ailesiyle denize giden engelli vatandaşın aracı, bir anda kumsala gömüldü. Vatandaş ve ailesi, tüm çabalarına rağmen aracı çıkaramayınca, yardımlarına polis koştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çekiciyle aracı kumsaldan çıkardı.


Engelli vatandaş ve ailesi, polis ekiplerine yardımlarından dolayı minnettar kaldıklarını belirterek, teşekkür etti.

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