Enkaz altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anlar ortaya çıktı

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen depremlerde göçük altında kalan 2 kız kardeşin kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Deprem enkazı altından 28 saat sonra 2 kardeş 15 yaşındaki Hayrunisagül ile 10 yaşındaki Zeynep Aygün adlı kız kardeşlerin enkaz altından kurtarıldığı anların görüntüleri ortaya çıktı.
Kurtarma ekiplerinin yıkılan binan beton enkazın altında kalan 2 kız kardeş uzun çalışmalarının ardından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.