Enkaz kent Hatay'da, TOKİ sakinleri Kurban Bayramını evlerinde geçiriyorlar

Depremin vurduğu Hatay'da TOKİ sakinleri, Kurban Bayramını evlerinde kutlamanın mutluluğunu buruk yaşıyorlar.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Antakya ilçesinde depremde hasar gören binlerce konut, yıkılacakları günü bekliyorlar. Kentin geçmişte işlek olan cıvıl cıvıl caddeleri ve sokaklarıysa Kurban Bayramı'nda adeta terk edilmiş şehri andırdı. Toplu Konut İdaresi tarafından 14 yıl önce Akasya Mahallesi'ne inşa edilen konutlar ise depremde hasar görmedi ve ilk günkü gibi ayakta duruyor. Antakya'da TOKİ sakinleri, bayramı burukta olsa evlerinde kutluyorlar. Bayram ziyaretlerinin devam ettiği TOKİ'de vatandaşlar için hayat zorda olsa normalleşmeye başladı.

“Şükür evimizdeyiz, bayramımızı kutluyoruz”

Antakya'da binlerce konutun deprem dolayısıyla yıkıldığını dile getiren Bülent Polat, “Bizim binamız az hasarlı, mecburiyetten burada oturuyoruz. Gerçi bütün Antakya yıkıldı, güzel yapmışlar. Rabbime şükür memnunuz. Rabbim devletimizi başımızdan eksik etmesin. Şükür evimizdeyiz, bayramımızı kutluyoruz. Şimdi akrabalara gideceğiz. Kurban kesemedik ama akrabalara ziyarete gideceğiz” dedi.

“Binamız depremde herhangi bir zarar almadı”

TOKİ konutlarının depremde zarar görmediğine değinen Nevzat Bülbül, “Akasya Mahallesi TOKİ konutlarında oturuyoruz. 10 yıldır bu binada oturuyoruz. Binamız depremde herhangi bir zarar almadı. Ama çok tehlikeli ve kötü bir geceydi, o gece. Bu günümüze şükürler olsun. Akrabalarım bayram ziyaretine geldi” ifadelerini kullandı.

“Bizi sevenler ziyarete geliyor”

Kurban Bayramı'nda TOKİ konutlarında akraba ziyaretlerinin devam ettiğini ifade eden Hatice Kabakoğlu, “Rabbime şükürler olsun evimiz zarar görmedi. Yani sadece çatısı düştü, oda yapıldı. Şükür, her şeyden memnunuz. Bizi sevenler ziyarete geliyor. Rabbim eksik etmesin” şeklinde konuştu.

“TOKİ haricindeki bütün evler hasar gördü”

Antakya'da bütün evlerin depremde zarar gördüğünü fakat TOKİ evlerinin zarar görmediğini belirten Ömer Kabakoğlu, “TOKİ evlerindeyiz, evimiz depremde hasar görmedi. Çok şükür bu günümüze, TOKİ haricindeki bütün evler hasar gördü. Evimizdeyiz ama buruk bir bayram. Rabbimden geldi deprem, rabbimden gelen bir şeye boynumuz kıldan ince” şeklinde konuştu.