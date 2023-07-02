Enkaz kent Hatay'ın 14 kilometrelik plajı bu bayram boş kaldı

Depremin vurduğu Hatay'da Türkiye'nin en uzun sahili olan 14 kilometrelik Samandağ sahilinde bu bayram yoğunluk geçtiğimiz yıllara oranla yok denecek kadar az oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay'da meydana gelmişti. Samandağ ilçesi de depremde büyük yıkımların olduğu ilçelerden birisiydi. İlçede bulunan Türkiye'nin en uzun sahilindeki plaj, her yıl bayramlarda yerli turistlerin akınına uğruyor; İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'dan binlerce vatandaş, deniz keyfi için güzelliğiyle göz kamaştıran 14 kilometrelik Samandağ sahiline geliyordu. Depremin etkisini hissettirdiği ilçede, bu yıl Kurban Bayramı'nda plajlarda yoğunluk yaşanmadı. Denizin tadını çıkaran vatandaşlar, yoğunluğun az olmasından dolayı üzüntülü olduklarını söylediler.

“Bayramda gelmiştik doluydu ama bu sene depremden dolayı kimse yok”

Bayram tatili için Gaziantep'ten Samandağ'a gelen Barış Payam, geçtiğimiz yıla oranla yoğunluğun az olduğuna dikkat çekerek, “Sahil şu anda boş, geçen yılda aynı buraya gelmiştik. Her taraf doluydu. Bayramda gelmiştik doluydu ama bu sene depremden dolayı kimse yok. Üzücü bir durum, yüzebiliyoruz ama geçen seneki gibi kalabalık yok” dedi.

“Geçen sene adım atacak yer yoktu”

Geçtiğimiz yıl bayramda yaşanan yoğunluğa dikkat çeken Ferhat Taşdemir, “Geçen sene adım atacak yer yoktu. Şu an gördüğünüz gibi sahilimiz bomboş. Vatandaşımızın yarısı gitti, geri kalanlar da yazda olsa memlekete gelmiyor. Her gün deprem oluyor, haliyle milletimiz korkuyor” ifadelerini kullandı.

“Bu yıl beklediğimiz kalabalık yok”

Samandağ'ın plajlarının güzelliğine dikkat çeken Muharrem Çınar, “Burası Samandağ ilçesi. İlçenin güzide, güzel plajlarından bir tanesi. Bu yıl beklediğimiz kalabalık yok. Deprem dolayısıyla insanlarımızın birçoğu il dışına gittiler. Burada olanlar da bizim gibi yavaş yavaş geliyorlar. Geçen sene kalacak yer yoktu, o kadar kalabalıktı. Şu anda çok az insan var” şeklinde konuştu.