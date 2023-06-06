Enkazda olan kaplumbağa kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük hasara yol açtığı Hatay'ın Defne ilçesinde, yolda yürüyen bir vatandaş tarafından enkaz altında olan kaplumbağa kurtarıldı.

6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük hasarın yol açtığı Hatay'da sahada çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan hasarlı binalar yıkılıyor, bir taraftan da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Defne ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde yolda yürüyen bir vatandaş da enkazda mahsur kalan bir kaplumbağayı fark ederek kurtardı. Kaplumbağa, vatandaş tarafından su verildikten sonra doğaya salındı.