Enkazdan 110 saat sonra sağ kurtarıldı

Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 5 katlı apartmanın enkazından 110 saat sonra bir kişi sağ olarak çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki Hacı Ali Doğan Apartmanı'nın enkazında görev yapan özel harekat polisleri, sahil güvenlik, AKUT, Mardin Gençlik Spor Dağcılık Kulübü ile Antalya Manavgat'tan gelen gönüllüler, termal kamera kullanarak enkazdan ses geldiğini belirledi. Hayat belirtisi alan ekipler, yaptıkları çalışma sonucu depremden 110 saat sonra İzzet Bekir'i (47) kurtarmayı başardı. Bekir, ambulansla hastaneye götürüldü. İzzet Bekir'in eşi Ferah Hasen ile çocukları Reşit (6) ve Can Bekir'in (5) ise cansız bedenlerine ulaşıldı.