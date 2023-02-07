Enkazdan 33 saat sonra kurtarılan 14 aylık Arya, ikizi Azra'ya kavuşacak

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerden sonra Hatay İskenderun'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Tekirdağ AFAD ekibi, 14 aylık Arya'yı 33 saat sonra enkazdan kurtardı. Hastaneye sevk edilen Arya, Azra ikinize kavuşacak.

Tekirdağ'dan yola çıkan AFAD ekipleri de Hatay İskenderun'da arama ve kurtarma faaliyetlerine devam ediyor. Enkaz alanında arama faaliyetlerine devam eden Tekirdağ AFAD ekipleri, bir enkaz alanında kız çocuğu tespit ederek o alana yöneldi.

33 saat sonra kurtarılıp hastaneye sevk edildi

Sabah 04.00 sularında arama faaliyetlerine sürdüren ekipler, öğlenden sonra saat 13.15'te ismi Arya Karaali olduğu öğrenilen 14 aylık çocuğa ulaşarak enkazdan kurtardı. Kurtarıldıktan sonra alkışlarla ambulansa koyulan 14 aylık kız çocuğunun, bir de Azra adında ikizi olduğu öğrenildi.