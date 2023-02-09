İhlas Haber Ajansı

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Enkazdan ölü çıkarılan yakınlarının ardından gözyaşı döktüler

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kurtarma ekipleri bir kadının cansız bedenini çıkardı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde kurtarma ekipleri bir kadının cansız bedenini çıkardı. Biri kadın 2 kişi, cenazeye elleriyle dokunarak sevdiği kişinin ardından gözyaşı döktü.


Kahramanmaraş merkezli depremde, İskenderun'daki bir enkaz altından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Battaniyeye sarılan kişinin cansız bedeninin başında yakınları gözyaşları döktü. Biri kadın iki kişi hayatını kaybeden kişinin yanına çömelerek, battaniye üzerinden yakınlarını elleriyle sevdi.

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