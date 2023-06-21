Enkazdan umut yeşerdi

Depremin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan binaların ve iş yerlerinin enkazında ayçiçeği ve mısır yeşerdi.

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il içinde en büyük yıkım Hatay'da meydana geldi. Depremin ardından Antakya ilçesinde birçok binanın ve iş yerinin enkaz kaldırma çalışması tamamlandı. Kaldırılan bazı enkazların yerinde ise ayçiçeği ve mısır yetişti. Daha önce de Kahramanmaraş'ta bir kuruyemişçi dükkanının enkazında ayçiçekleri boy vermişti.

Enkaz üzerinde mısır tanelerinin yeniden yetiştiğini belirten vatandaşlardan Cuma Tatar, “Depremden önce burada kasap, market, konfeksiyon ve kuş yemi gibi ürünler satan birçok mağaza vardı. Enkaz üzerinde de mısır taneleri tekrar açmış. İnşallah evlerimiz dolacak, tekrar evlerimize döneceğiz” dedi.

Enkazdan yetişen mısır ve ayçiçeğinin kendisini mutlu ettiğini belirten vatandaşlardan İsmail Yaşar da, “Burada genellikle konutlar, iş yerleri vardı. Caddeler ışıl ışıldı. Depremden sonra enkazdan mısır, ayçiçeği gibi şeyler çıktı, böyle farklı farklı şeyler çıkmaya başladı. İnsan böyle güzel şeyleri görünce mutlu oluyor. Hiçbir şey yok bir de böyle şeylerin çıkması insana tuhaf geliyor” şeklinde konuştu.