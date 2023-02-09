Enkazın altından AFAD ekiplerine yemek sözü

Hatay'da uzun saatler sonra kurtarılan Zeynep teyze, enkazın altında kendisiyle konuşan AFAD ekiplerine yemek sözü vererek yürekleri ısıttı.

Türkiye'nin seferber olduğu deprem bölgesinde enkazın altından vatandaşların sağ kurtarılması için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aynı zamanda soğuk havayla da mücadele eden ekipler, zor şartlara rağmen moloz yığınları arasında yürek ısıtan anlarda yaşıyor. Denizli'den deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a giden AFAD ekipleri, çalışma yaptıkları moloz yığınları arasında gelen sesler üzerine Zeynep teyzenin yerini tespit etti. Burada Zeynep teyzeye ulaşan ekipler, teyzenin sakinleşmesi için kendisiyle konuşmaya başladı. AFAD ekibinin 'Denizli'den seni kurtarmaya geldik, Hatay'ın en güzel yemeği hangisi, sen hangisini güzel yapıyorsun, seni hemen çıkaracağız bize yemek borcun olacak söz mü?' demesi üzerine Zeynep teyze, 'Hepsini güzel yaparım sana söz her zaman yemek' diyerek yürekleri ısıttı. Çalışmaların ardından yaşlı kadın enkazın altından depremden saatler sonra çıkarıldı.