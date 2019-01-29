Erasmus projesiyle ülkeler arası dostluklar kuruldu

Hatay'ın Belen İlçe Kaymakamlığı ile Romanya CPDIS Derneği işbirliğinde Romanya'nın Horezu kentinde gerçekleştirilen CVyazımı temalı projesi sona erdi.

Belen Kaymakamlığı Proje Koordinatörlüğünce Türkiye'den 8 öğrenci, Estonya, Çek Cumhuriyeti, Romanya ve Yunanistan'dan toplamda 40 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen “UpDate+ Your Cv” adlı Erasmus Gençlik Değişimi projesi kapsamında; iş hayatına başlarken nelerin doğru bir şekilde yapılması gerektiği üzerine 10 gün süren eğitimlerde bölgenin iş olanakları, gençlere sunduğu imkanlar ve sorunların çözümüne yönelik fikir alışverişinde bulunulduğu, Horezu şehrinin başlıca geçim kaynağı olan seramik ve el işlemelerinin üretim yerlerine ziyaretler gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaymakam Hayrettin Baskın, eğitimlere katılan öğrencilerin, farklı ülkelerden gelen gençlerle bir araya gelerek, yaygın öğrenme metotları üzerine hazırlanan programa katıldıklarını, 10 günlük program sonunda verilen ve tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olan “Youthpass” sertifikasının geleceklerine yönelik planlamalarında büyük destekçisi olacağını kaydetti.