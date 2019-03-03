"Erbane" dinletisini gören telefona sarıldı

Hatay'da bir sanat evi ekibi tarafından gerçekleştirilen sokakta erbane dinletisi eğlenceli anlara sahne oldu. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, dinletiyi görüntüledi.

Antakya'nın mini İstiklal Caddesi olarak adlandırılan Saray Caddesi'nde Öğrenci Kültür Sanatevi ekibi ve kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen sokakta erbane dinletisi yoğun ilgiyle izlendi. Erbane çalgısını ilk defa görenlerin telefona sarıldığı sokakta toplanan kalabalığa müzik ziyafeti yaşatıldı. Öğrenci Kültür Sanatevi kurs öğretmenlerinden sanatçı Şemamok Şermin Gündüz, sanat evinin ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir yola başvurduklarını söyledi. Gündüz, “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından geliyoruz. Arkadaşların hepsi üniversite ekibi, bunlar benim kursiyerlerim. Çaldığımız enstrümanın adı erbane. Kursumuzu Öğrenci Kültür Sanatevi'nde veriyoruz. Öğrenci Kültür Sanatevi içinde sokak müziği yapıyoruz, oranın ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. Çok güzel ilgi var, çok güzel tepki var” dedi.

“İnsanların canlı müziklere gitmeye fırsatları olmayabiliyor”

Herkes için sanat diyerek sokakta müzik yaptıklarını söyleyen Gündüz, canlı müziğe gidemeyen insanlara da müzik ziyafeti yaşattıklarını ifade etti. Gündüz, “Bütün ekibimle, bütün kursiyerlerimle her zaman canlı müzik yapıyorum. Herkes için sanat olduğu için ve insanların dışarıda her zaman canlı müzik dinlemeye fırsatları olamayabiliyor, bu yüzden sokakta müzik yapıyoruz. Herkes dinlesin, herkes için sanat olsun diye sokakta müzik yapıyoruz. İnsanlar hangi gün geleceksiniz diye soruyorlar. Öyle yaparsak normal belirlenmiş bir tarihte konser vermekten farklı olmayacak. O yüzden böyle ihtiyaç oldukça, biz istedikçe sokakta müzik yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

İnsanların yaptıkları sanata çok olumlu tepkiler verdiğini söyleyen sanatçı Gündüz, “Çok güzel tepkiler var, çocuklardan güzel tepkiler var. Onlarda enstrüman dokunuyorlar, çoğunun böyle bir fırsatı olmuyor, sadece ekranda görüyorlar. Enstrümanları burada fırsat verdiğimiz için mutluyuz. Herkese ayrı ayrı herkese teşekkür ederim. Antakya halkı gerçekten bu konuda güler yüzlü, tepkiler çok güzel. Bizde çok mutlu oluyoruz, bizi görünce tebessümlerini eksik etmesinler kafi” dedi.