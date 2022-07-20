Erce Kardeşler, Hatayspor'da

Hatayspor, Trabzonspor'dan kaleci Erce Kardeşler ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Erzurum'da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor. Kaleci arayışında mutlu sona ulaşan bordo-beyazlı ekip, Trabzonspor'da forma giyen Erce Kardeşler ile resmi sözleşme imzaladı. 28 yaşındaki kaleci ile yapılan imza törenine Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş da katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Trabzonspor forması giyen kaleci Erce Kardeşler, Onursal Başkanımız Doç. Dr. Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 4 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Erce Kardeşler'e hoş geldin diyor, armamız altında sonsuz başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Bursaspor, Altınordu gibi takımlarda forma giyen Erce Kardeşler, 2019-2020 sezonunda Trabzonspor'a transfer oldu. 3 yıl Trabzonspor'da forma giyen Erce, son sezonda 5 maçta oynadı.