Erdemir: 'Hep birlikte yaralarımızı sarıp dayanışma içinde bu zor günleri aşacağız'

Erdemir'den yapılan açıklamada, 6 Şubat Pazartesi günü art arda yaşanan Kahramanmaraş merkezli, 11 ilde yıkıma sebep olan depremler nedeniyle ülke olarak zorlu bir süreçten geçildiği belirtilerek, "Deprem haberini alır almaz bölgede ikamet eden çalışma arkadaşlarımız ve aileleri hakkında ilk bilgileri alıp ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla bir iletişim hattı oluşturduk. İsdemir Tesislerimizde hasarları tespit edebilmek, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamını sağlamak için üretime bir süre ara verdik. Bunun yanı sıra İskenderun'da bulunan İsdemir'e ait limanımızı ilk gün operasyona hazır hale getirerek, deniz taşımacılığı için seferber ettik. İsdemir Limanı'na yanaşan ve hastane olarak hizmet veren TCG İskenderun gemisi ile koordinasyon çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Erdemir olarak, AFAD ve yetkili birimlerle temas kuran OYAK Kriz Koordinasyon Merkezi ile koordineli şekilde hareket ettik. Afet bölgesinde, gerekli araç ve ekipmanlarıyla birlikte ekiplerimiz, arama – kurtarma faaliyetlerinde bizzat görev aldı. Birlikteliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bu zamanda dayanışmanın en güzel örneğini Erdemir, İsdemir ve Ermaden Arama Kurtarma ekiplerimizin deprem bölgelerine mümkün olan en kısa zamanda ulaşıp oradaki ekiplerle koordineli çalışarak hayat kurtarmak için gösterdikleri mücadele oldu. Araç, vinç ve gerekli ekipmanlarımızı arama kurtarma ekiplerinin kullanımına sunduk. Ekiplerimiz Malatya ve İskenderun'daki arama kurtarma çalışmalarında canla başla mücadele ederek, birçok vatandaşımızın hayata tutunmasını sağladı. Ekiplerimiz bu bölgelerde çalışmalara destek olmaya hala devam ediyor.

OYAK Kriz Koordinasyon Merkezi ve Grup Şirketleri ile birlikte AFAD'ın yayınladığı ihtiyaç listelerine uygun hazırladığımız barınma ve ısınma, gıda, konteyner, çadır, tıbbi malzeme, hijyen gibi temel ihtiyaçları her gün düzenli olarak bölgeye ulaştırmaya devam ediyoruz. İsdemir lojman bölgesinde ikamet eden çalışma arkadaşlarımıza, bünyemizdeki kapalı spor salonu, kültür merkezi, restoran, kafeler, cami ve lojman bölgesinde yer alan iki okulun konferans salonunda barınma imkanı sağladık. Bu alanlarda her gün üç öğün yemek, sıcak içecek ve kumanya dağıtımı yapıyor, ayrıca çalışanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Deprem nedeniyle meydana gelen hasarın mali boyutunun tespiti için çalışmalar devam etmekle birlikte şu an için hasar tutarının şirketimizin mali tablolarını önemli ölçüde etkileyecek düzeyde olmadığını öngörüyoruz. Ayrıca şirketimizin deprem kaynaklı oluşacak hasarları sigorta teminatı içerisinde yer alıyor. İsdemir lojmanlarımızdaki ve genel durum için hasar tespit incelemelerini, İsdemir ve Erdemir Mühendislik bünyesindeki mimar ve inşaat mühendisleri ile birlikte yürütüyor. İncelemelerin ardından çalışanlar ve aileleri için hem geçici hem de uzun dönemli barınma planlamaları hayata geçirilecek.

Şirketimizin yeniden üretime geçebilmesi için tesislerde proses bazında çalışmalara devam ediyoruz ve söz konusu çalışmalar tamamlandıktan sonra kademeli ve kontrollü bir şekilde üretime yeniden başlamayı planlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde konuya ilişkin gelişmeler olması halinde kamuoyu ile paylaşacağız. Deprem felaketinde İskenderun bölgesindeki çalışanlarımız ve yakınlarından kayıplarımız olduğunu üzülerek paylaşıyoruz. Başta çalışma arkadaşlarımız ve yakınları olmak üzere hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Tüm imkanlarımızı seferber ederek İsdemir'imizi ve bölgemizi daha güçlü hale getirmek için elimizden geleni yapacağız. Hep birlikte yaralarımızı sarıp, dayanışma içinde bu zor günleri de aşacağız" denildi.

