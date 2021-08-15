Erdoğan: ”Aaron Boupendza'nın transferi sözlü olarak bitti”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, Aaron Boupendza'nın transferi sözlü olarak bittiğini ifade etti.

Hatayspor, Süper Lig'in ilk haftasında sahasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erdoğan, Boupendza'nın bir kulüple anlaştığı için kadroda yer almadığını belirterek, "Çünkü transfer olma ihtimalini bitti olarak gördüğümüz için hem kendi menajerlerine hem karşı kulübe öyle bir ricası oldu, koruma amaçlı sakatlıktan. Onun için kendisini aramızda görmedik” dedi.

Kasımpaşa maçını da değerlendiren Erdoğan, bütün hazırlıkları galibiyet üzerine yaptıklarını ancak oyuna istedikleri şekilde başlayamadıklarını vurguladı. İlk yarıda özellikle orta sahada rakibe çok rahat bir şekilde pas yapmasını sağladıklarını ifade eden Erdoğan, ”Hem top bizdeyken hem top rakipteyken çok doğru pozisyon alamadık. Özellikle oynadığımız üç hazırlık maçını kıyaslarsak ve üzerine koyarak devam ederken maalesef bu gün ilk yarı çok tutuk bir futbol sergiledik. Bunun nedenini de açıkçası acaba hani oyuncularımızın istediği, hani çok galibiyet isteği ve arzusundan oluşan bir stresten mi, yoksa oyuna iyi başlamama nedeniyle mi, bir türlü oyuna giremedik" açıklamasında bulundu.

Erdoğan, ikinci yarıda bazı değişiklikler yaptığını söyleyerek, ”Bazı değişikliklerle daha önde basan, bizim istediğimiz şekilde topu daha fazla elinde tutan, pas yapan, kenarlardan hücumu deneyen, üçüncü bölgede çoğalan bir Hatayspor izlettirdik. Haklı bir beraberliği yakaladık ondan sonra, ikinci golü de aradık açıkçası. Dediğim gibi daha yolun başındayız. Eksiklerimiz var, bunları inşallah önümüzdeki günlerde, haftalarda tamamlayıp, taraftarlarımıza da geçen sene izlettirdiğimiz, keyifli, daha çok hücuma çıkan, daha çok pozisyona giren bir Hatayspor oluşturmak istiyoruz. Dediğimiz gibi biz buradan ders çıkaracağız, eksiklerimizi tespit edeceğiz ona göre çalışmalarımızı yapıp inşallah önümüzdeki maça daha iyi bir takım olarak sahaya çıkacağız”dedi.