Erdoğan: “Arzuladığımız, istediğimiz bir galibiyetti”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Fatih Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, "Arzuladığımız, istediğimiz bir galibiyetti" dedi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, önemli bir galibiyet aldıklarını takımının çok inancı ve hırslı olduğunu belirterek, “Önemli bir galibiyet. Çok arzuladığımız istediğimiz bir galibiyetti. Yani içeride oynamamızın bir avantajını bugün sahada oyuncularımız ilk dakikadan itibaren rakibe çok bariz bir şekilde yansıttı. Her ikili mücadeleye çok inançlı hırslı giren ve özellikle takım savunmasını çok iyi yaptık. Bugün üçüncü bölgede zaman zaman baskı uyguladık. Rakibe çıkışlarda hataya zorlayıp oradan çabuk pozisyona girmeye çalıştık. Bu doğrultuda girdiğimiz pozisyonlar ve attığımız golün bir tanesi de o şekilde oluştu. Onun dışında savunma kısmında biliyorduk. Özellikle savunma arkası Ahmed Musa'ya uzun yüksek top atıp savunma arkasında pozisyon arayacaklarını biliyorduk. Savunmamızı da ona göre hazırladık hafta içi. Oyuncularımız sağ olsun, ilk dakikadan itibaren çok disiplinli bir şekilde sahada mücadele etti. Önemli net bir galibiyet aldık. Seyircilerimizin desteğine de çok teşekkür ediyorum. Bugün özellikle hem kadın olarak hem de çocuk sayısı çok fazlaydı. Bundan sonraki maçlarda daha da çok seyirci bekliyoruz. Bu oyuncular özellikle daha çok tribün daha çok kalabalık tribünler önünde oynamayı hak ediyor. Son maçlarda da çok gollü pozisyonlu geçiyor. Gelen izleyiciler de eminim burada keyif alıyordur. Oyuncularıma bu verdikleri mücadele ve emek için teşekkür ediyorum” diye konuştu.