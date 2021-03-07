Erdoğan: “Rakiplerimizin kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedik”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, HES Kablo Kayserispor maçının ardından yaptığı açıklamada, önemli bir haftada hiç beklemedikleri, istemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Süper Lig'in 29. hafta maçında evinde karşılaştığı HES Kablo Kayserispor karşısında evinde 3-1 mağlup olan A Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, rakiplerinin kaybettiği hafta da iyi fırsattan yararlanamadıklarını belirterek, “Önemli bir haftada maalesef hiç beklemediğimiz, istemediğimiz bir mağlubiyet aldık. Altımızda bulunan Gaziantep ile Karagümrük'ün yenildiği hafta sonunda ve Trabzon'un Alanya ile oynayacağı hafta sonunda bizim için iyi bir fırsattı bu, galip gelip burada hem altımızdaki takımlarla farkımızı açıp önümüzdeki işte Alanya-Trabzon maçına göre de ya Alanya ile farkı açıp ya da Trabzon'a da yaklaşma fırsatımız olacaktı. Ama maalesef saha da bunları uygulayamadık. Bizden daha çok istekli ve daha akıllı oynayan bir Kayserispor vardı. Maalesef bugün sahada daha önceki oynadığımız maçlar kadar çok etkili değildik. Bunun üzüntüsü var, ama hayat devam ediyor. Bu maçtan gerekli dersleri çıkaracağız, Rizespor maçının hazırlıklarına başlayıp, bu deplasmandan mağlubiyetin telafisini yapmak için mücadelemizi vereceğiz” dedi.