Erdoğan: “Skor 1-0 olsa da çok önemli bir galibiyet elde ettik”

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Denizlispor maçının ardından yaptığı açıklamada, zorlu bir karşılaşma olduğunu, golü geç bulmalarına rağmen çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Süper Lig'in 40. hafta maçında evinde karşılaştığı Denizlispor'u 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, rakibin küme düşmesine rağmen hücum hatlarının çok tehlikeli olduğunu belirterek, “Rakibimizin geçen hafta küme düşmesi kesinleşmesine rağmen çok mücadele edeceklerini biliyorduk, nitekim öyle oldu. Rakibimiz bugün 5-4-1 sistemiyle oynadı. Savunmada fazla alan vermedikleri için kenar ortalarıyla pozisyon bulmaya çalıştık. Burada da ilk yarı çok net 4 pozisyonumuz vardı. Bu tür maçlarda erken gol bulunca karşılaşmayı koparabilme şansınız vardır ama bu golü bulamadıkça üzerimizdeki baskı ve stres arttı. İkinci yarı yine pozisyon aramaya devam ettik ve golü bulduk. 1-0 da olsa önemli bir galibiyet oldu. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Denizlisporlu oyuncuların da verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ediyorum ve bundan sonrası için kendilerine başarılar diliyorum” açıklamalarında bulundu.