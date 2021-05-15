Erdoğan: "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık"

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Gaziantep FK maçının ardından, "Tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor olarak doğru işler yaptık" dedi.

Süper Lig'in 42. hafta maçında evinde karşılaştığı Gaziantep FK takımına 1-0 mağlup olan A. Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, zorlu bir sezonu bitirdiklerini belirterek, “Öncelikle futbolcu kardeşlerimi tebrik ve teşekkür ediyorum. Yorucu ve sıkıntılı bir sezon geçirdik. Zor bir pandemi dönemi geçirdik, yoğun bir fikstürde mücadele ettik. Ama bugün bakılınca tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkmış Hatayspor'u altıncı sırada bitirmek, son dakikaya kadar Avrupa hesapları yapması bile bizim ne kadar doğru bir iş yaptığımızı göstergesi. Teknik ekibime benimle birlikte yoğun bir çalışma yaptıkları için teşekkür ediyorum. Gönül isterdi ki bu başarılarımızı taraftarlarımızla birlikte kutlamak, onların önünde bu keyif veren futbolu sergilemek. Ama pandemiden dolayı biz de diğer takımlar gibi seyircisiz oynamak zorunda kaldık. Türk futboluna ve Hatayspor'a değer kattığımızı düşünüyorum. İnsanların geri bildirimi bizim takımızın Süper Lig'de eni iyi top oynayan takımlardan birisi olduğu yönünde. Özellikle hücumsal anlamda her maçta pozisyona girdiğimizi ve her maçta galibiyete yakın olduğumuzu görmek ve bunu da spor camiasından duymak doğru işler yaptığımızın göstergesiydi. Şimdi tatil yapacağız. Hak ettiler, yorucu bir sezon geçirdik. İnşallah önümüzdeki sezon yine keyif veren bir takım yaratabiliriz” açıklamalarında bulundu.