Erhan Aksay Futbol Turnuvası Körfez Grubu maçları başladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Hatay'ın Anavatana katılışının yıldönümü kapsamında her yıl geleneksel olarak düzenlenen Erhan Aksay Futbol Turnuvası'nın İskenderun Körfez Grubu maçları Vali Rahmi Doğan'ın ilk vuruşu yapması ile başladı.

14 Mayıs Salı günü Karaağaç Spor Tesislerinde gerçekleşen maça Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın yanı sıra Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ve protokol üyeleri de katıldı.

Bu yıl 35'incisi düzenlenen Erhan Aksay Turnuvası hakkında düşüncelerini paylaşan Başkan Savaş, “Bu turnuva 35 yıllık geçmişi olan ve en çok katılımın sağlandığı büyük bir organizasyondur. Antakya Grubunda 46, İskenderun Grubunda 21 takım ile turnuvayı başlatıyoruz. Turnuvada 3 aylık sürede 350 karşılaşma oynanacak. Bizi burada onurlandıran Valimiz Rahmi Doğan'a, şöhretler karmasına ve seyircilerimize çok teşekkür ediyorum. Turnuvada mücadele eden bütün takımlara başarılar dilerim” dedi.

Maça başlamadan önce düşüncelerini paylaşan Vali Doğan, “Erhan Aksay Turnuvasında 20 gün önce Antakya ayağının açılışını yapmıştık, bugün de İskenderun'dayız. 35 yıldır büyük bir heyecanla devam eden bu güzel turnuvada sembolik de olsa sizlerle birlikte olmak istedim. Sporun sevgi, saygı ve kardeşlik demek olduğunu gösterebilmek için sizlerle birlikteyiz. Maçların fair play çerçevesinde yapılacağına inanıyor ve tüm takımlara başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Zevkli ve çekişmeli geçen karşılaşmada İskenderun Körfez Grubu açılış maçında kırmızı ve beyaz takımlardan oluşan Protokol Karması ve Şöhretler Karması arasındaki maç, kaptanlığını Vali Doğan'ın yaptığı beyaz takımın 5-2'lik galibiyetiyle sona erdi.