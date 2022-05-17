Eryılmaz: "42 mahallemizde bozuk tek bir yolumuz kalmayacak"

Refik Eryılmaz, ilçede bozuk tek bir yol bırakmayacaklarını söyledi.

Başkan Eryılmaz, 42 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Devam eden hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulunan ve muhtarların taleplerini dinleyen Eryılmaz, geçen 3 yılda muhtarlar ile işbirliği içinde güzel hizmetlere vesile olmaya çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de bundan önce olduğu gibi muhtarlarla birlikte ortak akılla çalışmalar sürdüreceklerini söyledi.

Başkan Eryılmaz, daha sonra yaptığı açıklamada, “Tüm mahallelerimize adil bir şekilde hizmet götürmek için, ihtiyaca göre öncelik vereceğimiz yollarımız ile ilgili değerlendirmelerde bulunduk. İlçemizi daha da güzelleştirip, vatandaşımızı hak ettiği hizmete kavuşturacağımıza dair sözlerimizi tutmaya devam edeceğiz. 42 mahallemizde bozuk tek yolumuzu kalmayacak ”dedi.