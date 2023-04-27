Erzin Devlet Hastanesi, konteyner polikliniklerde hizmet verecek

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremin ardından, Hatay'ın Erzin ilçesinde de birçok yapı hasar aldı. Ağır hasar alan Erzin Devlet Hastanesi de boşaltılarak çadırlarda seyyar hastane olarak bugüne kadar faaliyetine devam etti.

Sağlık Bakanlığı tarafından hastane bahçesinde ise konteyner poliklinikler kurulmaya başlandı. Erzin Devlet Hastanesi'nin kurulumu kısa sürede tamamlanması planlanan konteyner poliklinikler de vatandaşlara hizmet etmeye devam edeceği kaydedildi.