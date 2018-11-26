Erzin-Gökdere Zeytin Festivali

Hatay'ın Erzin ilçesinde Gökdere Zeytin Festivalinin 4'üncüsü düzenlendi.

Gökdereli Yazar Osman Karataş, festivalin açılış konuşmasında, Gökdere'nin coğrafyada ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Gökdere; Adana, Osmaniye ve Gaziantep üçgeninde yer alan ve Hatay'ın sınırı olan bir yerleşim yeridir. Osmaniye dediğimizde, zeytin ve zeytinyağı ön planda gelir. Çünkü hava sirkülasyonu sayesinde burada yetişen zeytinlerin özelliği ve damak tadı bir başkadır” dedi.

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci ise zeytinin bütün semavi dinlerde kutsal kabul edilen, dostluğun ve barışın simgesi olan bir kültür bitkisi olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda ülkemizde hem zeytin üretimi hem de zeytinyağı artmasının yanında zeytinyağı tüketimi de artış göstermektedir. Zeytinyağı tüketiminde, dünya genelinde Amerika ve Avrupa'nın ardından üçüncü sıradayız. Hatay iline baktığımızda ise zeytin ve zeytinyağı üretiminde yüzde 8 ile bir yer almaktadır. Yaptığım araştırmaya göre, Gökdere zeytin ve zeytinyağının daha ön planda olduğunu tespit ettim. İnşallah bu yapılan festivaller neticesinde buraya ilgi daha da artar ve iç piyasada yerini alır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından el yapımı ürünlerin stantlarının gezilmesinin ardından, Gökdere'ye has zeytiyağlı yemeklerden toga, tavuklu döğme ve bulgur pilavı, kuru fasulye ve ekşili çorba konuklara ikram edildi.

Gökdereli yerel ses sanatçısı Eren Gökkaya ile devam eden festival Hürkan ve Didem Taşçıoğlu'nun konserleriyle son buldu.