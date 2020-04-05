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Erzin-Osmaniye sınırındaki yol toprak dökülerek kapatıldı

Hatay’ın Erzin ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Erzin-Osmaniye girişindeki yol toprak dökülerek kapatıldı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde korona virüs önlemleri kapsamında Erzin-Osmaniye girişindeki yol toprak dökülerek kapatıldı.


Korona virüs önlemleri kapsamında 30 Büyükşehir ve Zonguldak'a giriş çıkışların tamamen kapatılmasının ardından Hatay'ın Osmaniye sınırındaki Erzin ilçesinde de kaymakamlık tarafından tedbirler alındı. Bu kapsamda Erzin'in Osmaniye sınırına toprak dökülerek giriş çıkışlar kapatıldı.


Bununla birlikte E-91 Karayoluna bağlantı olan Kısık mevkisinde Eski Adana Yolunun da aynı şekilde araç trafiğine kapatıldığı öğrenildi.


Osmaniye iline olan karayolu bağlantısının kapatılmasının ardından jandarma ekipleri sıkı denetimlere başladı.

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