İhlas Haber Ajansı

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Erzin sahilinde çürümüş başsız ceset bulundu

Hatay’ın Erzin ilçesi sahilinde deniz kıyısında vücudunun çeşitli yerleri çürümüş halde başsız bir ceset bulundu.

Hatay'ın Erzin ilçesi sahilinde deniz kıyısında vücudunun çeşitli yerleri çürümüş halde başsız bir ceset bulundu.


Edinilen bilgiye göre, Burnaz sahiline oltayla balık yakalamak için giden çevre sakinleri kıyıda ceset olduğunu fark ederek jandarma ekiplerine haber verdi.


Deniz kıyısında bulunan ceset üzerinde yapılan ilk tespitte başının olmadığı, ayak ve bedeninin çürümüş olduğu belirlendi.


Jandarma, çürümüş halde bulunan cesedin kime ait olduğunu tespit etmek için çalışma başlattı.

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