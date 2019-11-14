Erzin Şükrü Paşa Ortaokulu'nda "beyaz önlük" uygulaması başladı

Hatay'da, Milli Eğitim Bakanlığı'nın başlattığı ‘beyaz önlük' uygulamasına ilk uyan okul Şükrü Paşa Ortaokulu oldu.

570 öğrencinin eğitim öğretim gördüğü Şükrü Paşa Ortaokulu'nda 24 öğretmen görev yapıyor. Bu öğretmenlerin tamamı da daha verimli eğitim amacıyla ‘beyaz önlük' uygulamasına uydu.

Konuyla ilgili açıklama yapan okul müdürü Mustafa Cabir İçer, “Eğitim öğretim için yapmış olduğu çalışmalarla öğretmenlerin gönüllerinde taht kuran Milli Eğitim Bakanımız Ziya Selçuk'un, ülkemizin geleceğini şekillendirme anlamında yapmış olduğu çalışmaların destekçisi ve öncüsü olma anlamında bugün itibariyle 24 öğretmenimiz beyaz önlükleriyle 570 öğrencisinin karşısına çıktık ve bu uygulamadan son derece mutluyuz” dedi.