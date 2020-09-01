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Erzin Ülkü Ocakları bin maske dağıttı

Hatay’ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları, vatandaşlara maske dağıttı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları, vatandaşlara maske dağıttı.


Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, yaptığı açıklamada, vatandaşlara bin adet maske dağıttıklarını belirterek, “Ülkemiz genelinde salgın hastalığı bir ranta çevirmeye çalışanlara inat, yüce Türk milletinin ve devletinin emrinde Ülkü Ocakları ve neferleri olmaya devam edecektir. Erzin Ülkü Ocakları olarak ilçede yaşayan vatandaşlarımıza bin adet ücretsiz maske dağıtımı yaptık. Vatandaşlarımıza zorunlu olmadıkça evde kalmaları yönünde telkinlerde bulunarak her zaman yanlarında olduğumuzu beyan edip moral ve motivasyonlarına katkı sağlamak için çalışmamızı gerçekleştirdik" dedi.

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