Erzin Ülkü Ocaklarından cami temizliği

Hatay'ın Erzin ilçesinde Ülkü Ocakları tarafın başlatılan temizlik kampanyası ile her hafta bir cami temizleniyor.

Erzin Ülkü Ocakları Başkanlığı, başlattığı kampanya kapsamında ilk temizliği Merkez Camii'nde yaptı.

Erzin Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Okay, her hafta bir caminin temizliğini yapacaklarını belirterek, "Bugünde itibaren her perşembe günü ekibimizle cami içerisini ve bahçesinin genel temizliğini gerçekleştireceğiz. Bunun yanında şehitlik ve türbe temizliği de çalışmalarımız da var. Çalışmalarımız bunlarla sınırlı olmayıp, şehitlerimiz adına ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunacağız" dedi.