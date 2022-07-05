Erzin Yörük Türkmen Kültür Derneği açıldı

Hatay'ın Erzin ilçesinde Yörük Türkmen Kültür Derneği düzenlenen etkinlikte açıldı.

Şehit Mustafa Çevik Parkı'ndaki açılışta halk ozanları Aşık Ersani, Hatice Abul ve Halil Daylak konser verdi mehter takımı gösteri sundu.

Derneğin başkanı Kemal Kurşun, yaptığı konuşmada, "Bizler bugün varsak yarın yokuz. Önemli olan kültürümüzü genç nesillere aktarmaktır. Bizler bu yolda devam ederken ayırt etmeden herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.

Açılışa Kaymakamı Osman Demir, Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Kundakçı, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Halil Pehlivan da katıldı.