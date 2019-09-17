Erzin'de 24 derslikli yeni ortaokul hizmete girdi

Önce öğrencinin velisini tanıyın, çalışma odasını görün daha sonra veli toplantısı yapın” diyerek tavsiyede bulundu.

Yeni eğitim-öğretim yılı etkinlikleri kapsamında, Hatay'ın Erzin ilçesi yeni hizmete giren Mehmet Akif Ortaokulu binasının açılışı nedeniyle tören düzenlendi. Törende okul bahçesine ağaç dikimi yapıldı.

Tören kapsamında Atatürk Parkı'nda Atatürk Anıtı'na İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelengi sunuldu ardından İstiklal Marşı okundu. Mehmet Akif Ortaokulu bahçesinde devam eden etkinlikte halk oyunları ekibinin oynadığı oyunlar ile devam etti.

Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, “15 ayda tamamlanan 24 derslikli ortaokulun eğitim camiamıza, öğrenci ve velilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılının tüm ülkemize hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 8.sınıf öğrencileri 5.sınıfa başlayan öğrencilere hoş geldiniz çiçeği verdiler.

Kaymakam Demirci, daha sonra öğretmenler odasına yaptığı ziyarette, “Öğrenci velilerini evlerinde ziyaret etmeden veli toplantısı yapmayın. Önce öğrencinin velisini tanıyın, öğrencinin çalışma odasını görün ve daha sonra veli toplantısı yapın. Böyle daha başarılı olacağınıza inanıyorum” diyerek tavsiyede bulundu.

Tören sonunda protokol okul bahçesine ağaç dikimi yaptı.