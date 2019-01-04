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Erzin'de 3 bulvar asfaltlandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde ulaşımın ana arterleri arasında yer alan 3 bulvar asfaltlandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde ulaşımın ana arterleri arasında yer alan 3 bulvar asfaltlandı.


İlçenin çevre ilçeler ile bağlantısını sağlayan ve uzun bir süredir yolda oluşan bozulmalar nedeniyle araç sürücülerine zor anlar yaşattığı belirtilen Sıtkı Kara, Refik Özsoy ve Hanifi Soylu bulvarı Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince asfaltlandı.


Hanifi Soylu Bulvarı'ndaki çalışmanın devam ettiğini, diğer iki bölgedeki asfalt serim çalışmasının ise tamamlandığını belirtilen yetkililen, çalışmaların tamamının sona erdikten sonra yol çizgilerinin çekileceğini, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam edeceğini bildirdi.

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