Erzin'de bisiklet turu düzenlendi

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Gençlik Hizmetleri Spor İlçe Müdürlüğü ve Erzin Bisiklet Kulübü Derneği ortaklaşa bisiklet turu düzenledi.

Hürriyet Mahallesindeki spor salonu önünde toplanan, Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci ve Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu'nun da bulunduğu 300'e yakın bisikletli grup, start alarak çevre yolundan Mahmutlu Mahallesi Camii ve oradan da Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu.

Kaymakam Ahmet Demirci tur sonunda, etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, “Bu etkinliğin düzenlenmesindeki amaç, bisikletin insan sağlığına, çevreye ve doğaya birçok faydalarını anlatabilmek. ‘Sağlıklıyken, Arabadan İn, Bisiklete Bin' sloganı her birey için çok önemlidir. Okullarda, doğayı ve çevreyi nasıl korunması hususunda çocuklara anlatılmaktadır. Ama burada uygulamasını yapmak apayrı bir önem taşımaktadır. Bisiklete binerek çevreyi ve doğayı koruyup aynı zamanda sağlıklı oluyoruz. Trafiği rahatlatıp, beraberinde sosyalleşiyoruz. Kısaca bisiklete binmenin faydalarını anlatmakla bitiremeyiz” dedi.

Daha sonra bisiklet turuna katılanlar arasında bisiklet çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 adet bisiklet çekilişle yeni sahiplerine verildi.