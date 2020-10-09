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Erzin'de çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Hatay’ın Erzin ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde boş arazide çıkan ot yangını yerleşim yerlerini tehdit etmesinin ardından itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Karakurum Sokak'taki Serin Evler mevkisinde ot yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle bir anda büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Evleri tehdit eden yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.


Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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