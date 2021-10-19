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Erzin'de devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Hatay’ın Erzin ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Hatay'ın Erzin ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Başlamış Mahallesi, Karıncalı mevkiinde ormanda ağaç kesimi yapan işçileri taşıyan traktör kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, traktör sürücüsü Abdil Özaslan (37) ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.


Dörtyol Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Özaslan yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.


Abdil Özaslan'ın cenazesi Başlamış Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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