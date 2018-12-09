Erzin'de ev yangını

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde Ramazan Süslü'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Bu arada, fenalık geçiren Ramazan Süslü'nün eşine, sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Süslü ailesinin birçok eşyasının kullanılamaz hale geldiği, yangının çıkış sebebi araştırıldığı bildirildi.