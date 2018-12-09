İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Erzin'de ev yangını

Hatay’ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hatay'ın Erzin ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde Ramazan Süslü'nün evinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.


Bu arada, fenalık geçiren Ramazan Süslü'nün eşine, sağlık ekiplerince müdahale edildi.


Süslü ailesinin birçok eşyasının kullanılamaz hale geldiği, yangının çıkış sebebi araştırıldığı bildirildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.