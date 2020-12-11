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Erzin'de "Evde Kal, Kitapla Kal" projesi

Hatay’ın Erzin İlçe Kaymakamlığı, Erzin Belediye Başkanlığı ve Erzin Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Evde Kal, Kitapla Kal" projesi başlatıldı.

Hatay'ın Erzin İlçe Kaymakamlığı, Erzin Belediye Başkanlığı ve Erzin Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında "Evde Kal, Kitapla Kal" projesi başlatıldı.


Pandemi nedeniyle hafta sonları uygulanan sokağa çıkma yasağında vatandaşların evde kitap okuması için ‘Evde Kal, Kitapla Kal' projesi başlatıldı. Proje hakkında açıklama yapan Erzin Belediye Başkanı Ökkeş Elmasoğlu, “12-13 Aralık günlerinde uygulanan 2 günlük sokağa çıkma yasağında böyle bir proje başlattık. Kendimiz ve sevdiklerimizin hayatı yanında, sağlık çalışanlarımız ve emniyet güçlerimizin işini kolaylaştırmak adına tüm Erzin halkının bu projeye uymalarını rica ediyorum. Sıcak sobanın yanında elimize bir kitap alalım bu iki günü böyle geçirelim. Bununla birlikte maske, mesafe ve temizlik kurallarını da ihmal etmeyelim. Kalabalık ortamlarda bulunmayalım. Sağlık her şeyin başında gelir, sağlığımızı kaybedersek geri getirmek güç olur” dedi.

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