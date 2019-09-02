Erzin'de Güz Festivali

Hatay'ın Erzin ilçesinde, Turunçlu İmraniye Girit Türkleri Kültür Derneğince 4. Güz Festivali düzenlendi.

MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ise, "Osmanlı Devleti olarak dünyanın dört bir yanına dağılan biz Türkler, gelenek ve göreneklerimizi yaymak için o tarihten beri yaşayıp geldik. Dünyanın dört bir yanına ün salmış Osmanlı Devleti maalesef küçüle küçüle Anadolu öz vatan olarak kalmıştır. Ama Osmanlı himayesindeki Türkler ülkelerinde gördükleri zulümlerden dolayı Anadolu'yu öz vatanı kabul etmiş ve buraya yerleşmiş. Bizler dünyanın neresinde olursa olsun Türkler olarak bir bütünüz. Hep birlikte onlarla sevinir onlarla üzülürüz. Bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından "Geçmişten Geleceğe Turunçlu Resimlerinin" sergisinin açılışı yapıldı.

Halk oyunları gösterisinden sonra, festivale katılan vatandaşlar doyasıya oynayarak festival alanından çıkmadı.

Turunçlu halkı, festival süresince yaptıkları kendilerine özgü yiyecek ve içecekleri stantlarda sergiledi. Ayrıca bir grup Turunçlu kadını, çok eskilerde çeşme başında yıkadıkları çamaşır öykülerini canlandırdılar.