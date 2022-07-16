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Erzin'de hırsızlık şüphelisi çaldığı eşyalarla yakalandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde eve giren şüpheli çaldığı ev eşyalar ile yakalandı.

Hatay'ın Erzin ilçesinde eve giren şüpheli çaldığı ev eşyalar ile yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, olay, Erzin Hürriyet Mahallesinde bulunan bir ikamette meydana geldi. İddiaya göre, 1 çamaşır makinesi, 1 klima, 2 klima motoru, 1 müzik seti, 6 kalorifer peteği, 4 dış güvenlik kamerası, 1 buzdolabı, 1 demir kapı çalınmasıyla ilgili olarak Erzin İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmada faillerin O.K. ile G.K. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden O.K., Mahmutlu Mahallesinde gözaltına alındı.


Ayrıca, bulunan buzdolabı, çamaşır makinesi, müzik seti ve CD'ler bulunarak sahibine teslim edildi.

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