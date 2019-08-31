Erzin'de okullarda alınan güvenlik önlemleri

Hatay'ın Erzin ilçesindeki okullarda alınan güvenlikle ilgili konular Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci başkanlığında gerçekleştirilen geniş katılımlı toplantıda ele alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Komiser Yardımcısı Ahmet Akbıyık okullarda alınan ve alınacak olan güvenlik önlemleri hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgi verdi.

Toplantıda konuşan Erzin Kaymakamı Ahmet Demirci, kamu görevlileri ve yerel yönetimler olarak ellerinden geleni yapmaya gayret ettiklerini belirterek, “Amacımız 41 bin insanı ilgilendiren eğitim öğretim yılını huzurlu bir şekilde geçirmek. Buradaki başarımız aynı zamanda geleceğimizin de teminatı olan çocuklarımızın daha güvenli bir ortamda yetişmelerini sağlayacaktır. Bu yüzden hepimizin bu konuda hassas ve dikkatli olması gerekiyor. Eğitimde görev alan paydaşlarımıza da sizlerin huzurunda özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Burada sizlerin görüş ve önerileri talepleri varsa gördüğünüz eksiklikleri dinlemek üzere heyet olarak bugün buradayız” dedi.

Toplantıda katılımcılar, eğitim-öğretim yılı boyunca yaşanan sıkıntılar hakkında bilgiler verdi.